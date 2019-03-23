Завтра в Беларуси снова — в пятый раз с начала года — дорожает топливо

Концерн «Белнефтехим» сообщил об очередном повышении цен на автомобильное топливо, сообщает БелаПАН .

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24 марта розничные цены на АЗС увеличиваются на копейку. Бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,48 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,59 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,80 рубля, дизельное топливо — 1,59 рубля за литр.

Цены на автомобильное топливо повышаются «в связи с ростом цены на нефть», пояснили в «Белнефтехиме».

По информации концерна, с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 9,9%, а розничные цены на топливо за этот же период — на 2,6%.

Это уже пятое подорожание топлива в Беларуси с начала года. Последний раз стоимость топлива увеличилась 17 марта, также на одну копейку.

20 декабря 2018 года на совместном заседании обеих палат Национального собрания вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что проведение в России налогового маневра может привести к удорожанию автомобильного топлива на внутреннем рынке Беларуси на 5—7%. Вице-премьер подчеркнул, что, согласно расчетам правительства, из-за налогового маневра может произойти ежегодное подорожание нефти для Беларуси примерно на 21 доллар за тонну с выходом на мировые цены к 2024 году.