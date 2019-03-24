Поле повышенного атмосферного давления накроет Беларусь

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Утром Беларусь окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря, днем погоду в основном обусловит поле повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. В первой половине дня по юго-востоку страны выпадут кратковременные осадки (в основном дождь).

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+11°C.

В столице существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха:

  • утром +5..+7°C;
  • днем +7..+9°C;
  • вечером +4..+6°C.
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Тэги: погода

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