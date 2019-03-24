Поле повышенного атмосферного давления накроет Беларусь
Утром Беларусь окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря, днем погоду в основном обусловит поле повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность. В первой половине дня по юго-востоку страны выпадут кратковременные осадки (в основном дождь).
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+11°C.
В столице существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха:
- утром +5..+7°C;
- днем +7..+9°C;
- вечером +4..+6°C.