Поле повышенного атмосферного давления накроет Беларусь

Утром Беларусь окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря, днем погоду в основном обусловит поле повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. В первой половине дня по юго-востоку страны выпадут кратковременные осадки (в основном дождь).

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+11°C.

В столице существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха: