Отец Юлии Началовой назвал виновника ее смерти

Виктор Началов, отец недавно умершей певицы и телеведущей Юлии Началовой, откровенно рассказал в эфире программы «Привет, Андрей» о болезни дочери, а также назвал имя человека, с которого начались все неприятности в семье.

По его словам, Юлия не придала большого значения, когда на ноге появилась небольшая рана и пыталась заниматься самолечением. После того, как нога начала распухать – она обратилась к медикам.

Он поблагодарил друзей и фанатов, которые все последние дни звонили и выражали поддержку, а вот о Дмитрии Ланском, за которым певица была замужем, Виктор высказался очень плохо.

«Ланской не звонил и пусть не звонит. Все беды у нас начались с него. Наверное, сейчас бы он так не поступил, поумнел с годами. Отдали ему в руки хорошую девочку, а он вот что наделал», - сказал отец.

Виктор рассказал, что Ланской довел ее до анорексии. На нервной почве Юлия перестала есть и похудела до 42 килограммов. После всего этого у Началовой начались серьезные проблемы со здоровьем.

Тело певицы 21 марта было предано земле на Троекуровском кладбище российской столицы.