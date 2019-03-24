На границе вновь транспортный коллапс: в очередях стоит почти 1300 фур
На белорусском участке границы со странами Евросоюза вновь возник транспортный коллапс – в очередях стоит около 1300 большегрузных автомобилей.
Больше всего фур скопилось на литовском направлении – более 870:
- «Каменный Лог» – более 390;
- «Привалка» – более 210;
- «Котловка» – более 140;
- «Бенякони» – более 130.
Более 200 большегрузов стоит в «колейке», ожидая выезда в Польшу:
- «Брузги» – более 110;
- «Берестовица» – более 80;
- «Козловичи» – более 10.
В двух пунктах пропуска на латвийском направлении стоит более 190 фур:
- «Урбаны» – более 110;
- «Григоровщина» – более 80.