На границе вновь транспортный коллапс: в очередях стоит почти 1300 фур

/ Общество
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На белорусском участке границы со странами Евросоюза вновь возник транспортный коллапс – в очередях стоит около 1300 большегрузных автомобилей.

Фото pixabay.com

Больше всего фур скопилось на литовском направлении – более 870:

  • «Каменный Лог» – более 390;
  • «Привалка» – более 210;
  • «Котловка» – более 140;
  • «Бенякони» – более 130.

Более 200 большегрузов стоит в «колейке», ожидая выезда в Польшу:

  • «Брузги» – более 110;
  • «Берестовица» – более 80;
  • «Козловичи» – более 10.

В двух пунктах пропуска на латвийском направлении стоит более 190 фур:

  • «Урбаны» – более 110;
  • «Григоровщина» – более 80.
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Тэги: очереди фур на границе