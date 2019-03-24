На границе вновь транспортный коллапс: в очередях стоит почти 1300 фур

На белорусском участке границы со странами Евросоюза вновь возник транспортный коллапс – в очередях стоит около 1300 большегрузных автомобилей.

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Больше всего фур скопилось на литовском направлении – более 870:

«Каменный Лог» – более 390;

«Привалка» – более 210;

«Котловка» – более 140;

«Бенякони» – более 130.

Более 200 большегрузов стоит в «колейке», ожидая выезда в Польшу:

«Брузги» – более 110;

«Берестовица» – более 80;

«Козловичи» – более 10.

В двух пунктах пропуска на латвийском направлении стоит более 190 фур: