Ивонка Сурвилла: белорусы знают разницу между свободой и рабством

Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла выступила с обращением к 101-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

«В этот первый День Воли второго века нашей Республики хочу поделиться с вами моим восхищением: несмотря на все издевательства, на физическое уничтожение лучших сыновей и дочерей нашего народа, на пропаганду, которая продолжается до сего дня; несмотря на усердие врагов, чтобы стереть наш край с поверхности Земли — мы выжили! Беларусь живет!», — говорится в обращении, которое размещено на сайте БНР.

«Второе столетие нашего современного государства началось, к сожалению, усиленной пропагандистской атакой против него. Но за последнюю четверть века белорусы научились рассуждать другими категориями и знают разницу между свободой и рабством. Многие белорусы, прежде всего из молодого поколения, своими глазами увидели, как зажиточно живут даже маленькие государства, не всегда имеющие природные богатства, но имеющие талантливое и трудолюбивое общество, которое совместно работает на благосостояние своего народа», — отмечает председатель Рады БНР.

По ее мнению, белорусской молодежи не нужно доказывать, что сообщество успешных, образованных и свободных граждан — это самый важный ресурс страны. Сурвилла подчеркивает, что молодежь — «это золото, которое мы должны ценить».

«Вы способны спасти наш край от новой неволи. Вы понимаете чувство достоинства свободного человека. Вы знаете, кто вы!», — обращается председатель Рады БНР к молодому поколению.

«Поздравляю всех вас, мои дорогие соотечественники, лично и от имени Рады Белорусской Народной Республики, с новым, вторым веком от провозглашения независимости Беларуси и желаю, чтобы борьба за волю была плодотворной и победной!», — отметила Ивонка Сурвилла.

Правительство и Рада Белорусской Народной Республики, которая была провозглашена 25 марта 1918 года, с января 1919-го находятся в изгнании. Нынешний председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла проживает в Канаде.