Северная Ирландия — Беларусь: букмекеры назвали фаворита

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Национальная сборная Беларуси сегодня поздно вечером проведет второй поединок в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

«Белыя крылы» в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» сразятся со сборной Северной Ирландии.

Напомним, в первом туре команда Игоря Криушенко разгромно уступила в Роттердаме голландцам.

Перед сегодняшней встречей букмекеры выставили коэффициенты, сгласно которым фаворитом считаются хозяева:

  • победа Северной Ирландии — 1.79;
  • ничья — 3.54;
  • победа Беларуси — 5.22.
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Тэги: футбол-сборная Город: Белфаст

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