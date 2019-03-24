Северная Ирландия — Беларусь: букмекеры назвали фаворита

Национальная сборная Беларуси сегодня поздно вечером проведет второй поединок в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

«Белыя крылы» в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» сразятся со сборной Северной Ирландии.

Напомним, в первом туре команда Игоря Криушенко разгромно уступила в Роттердаме голландцам.

Перед сегодняшней встречей букмекеры выставили коэффициенты, сгласно которым фаворитом считаются хозяева: