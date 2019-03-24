В Березовском районе самогонщица пыталась дать взятку милиционерам

Уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 431 возбуждено в отношении 48-летней жительницы Березы, которая пыталась дать взятку сотрудникам милиции.

Правоохранители пришли осматривать дом, где женщина проживает у своего 50-летнего сожителя. По оперативной информации, в этом доме варили самогон. Были обнаружены два 60-литровых бидона с брагой, а также самодельный самогонный аппарат.

Сожительница хозяина дома предложила сотрудникам милиции сто долларов, чтобы те не составляли протокол об административном правонарушении.

Сотрудники милиции предупредили женщину о том, что ее действия будут преследоваться по закону. Но женщина все равно продолжила предлагать деньги. Тогда участковым инспектором милиции на место правонарушения была вызвана следственно-оперативная группа, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Изъяты две купюры по 50 долларов.