Виртуозный скрипач Дэвид Гарретт возвращается в Минск с новой большой программой

13 октября во Дворце Республики выступит немецкий скрипач Дэвид Гаррет, успешно синтезирующий классическую музыку с джазом, роком, кантри и фольклором.

Уже выступавший в Минске Дэвид Гаррет вернется к белорусским поклонникам с новой программой Unlimited — Greatest Hits — Live, посвященной десятилетию принесшего музыканту успех сборника хитов Unlimited — Greatest Hits.

Зрителей ожидают эксклюзивные аранжировки классических произведений Бетховена и Дебюсси, а также скрипичные версии известных рок- и поп-хитов Purple Rain, Smells Like Teen Spirit, Nothing Else Matters, November Rain, Viva la vida, Hey Jude и мнгих других.

«Я с нетерпением жду тура, и, как никогда, я хочу пригласить своих поклонников в увлекательное музыкальное путешествие», — говорит Дэвид Гарретт.

Билеты — от 80 до 300 рублей.