Ханна Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хольменколлене

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Шведская биатлонистка Ханна Эберг стал победительницей заключительной женской  гонки Кубка мира сезона-2018/2019. Финальный этап проходит в норвежском Хольменколлене.

Второе место заняла норвежская биатлонистка Тириль Экхофф (+1,3), третьей стала американка Клэр Иган (+10,4).

Ханна Эберг и Тириль Экхофф. Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

У Эберг два промаха, у Экхофф — три, у Иган — один. Шведская биатлонистка взошла на пьедестал с 5-й стартовой позиции, норвежка — с 16-й, американка — с 19-й.

Единственная представительница Беларуси Ирина Кривко, имевшая 15-й номер, финишировала на 13-м месте. Кривко допустила три промаха и проиграла лидеру 1 мин. 24,9 секунды.

Сегодня в Хольменколлене состоится также мужская гонка с общего старта. Беларусь в этой гонке представлена не будет.
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Тэги: биатлон Персона: Тириль Экхофф Ханна Эберг Клэр Иган Ирина Кривко Город: Хольменколлен

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