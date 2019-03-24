Доротея Вирер стала обладательницей Большого Хрустального глобуса

28-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер впервые в своей карьере стала обладательницей Большого Хрустального глобуса.

It was a tense battle during this final weekend but in the end @Fisiofficial 's Dorothea Wierer prevailed to become the first Italian to win the Overall World Cup Globe! Many congratulations! #HOL19







You can rewatch all races on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/mIMw4OsbL6 — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

24 марта гонкой с общего старта на этапе в норвежском Хольменколлене завершился Кубок мира сезона 2018/2019 годов.

Ранее Вирер выигрывала только малые Хрустальные глобусы — она становилась лучшей в индивидуальных гонках в сезоне 2015/2016 и гонках преследования в этом сезоне.

Совсем немного в общем зачете Кубка мира Доротее Вирер проиграла ее подруга по команде Лиза Виттоцци. Итальянок разделили 22 балла — 904 против 882.

Почетное третье место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии — 870 баллов.

Лучшей из белорусок в общем зачете стала Ирина Кривко, занявшая 15-е место — 492 балла. Это лучший результат для Кривко за семь сезонов в Кубке мира.

Динара Алимбекова в общем зачете расположилась на 54-м месте (99 баллов), Елена Кручинкина заняла 65-е место (64 балла), Ирина Кручинкина — 72-е (42), Анна Сола — 92-е (10), Дарья Юркевич — 97-е (4).

Всего в общем зачете отметились 102 биатлонистки.

Малые Хрустальные глобусы достались Анастасии Кузьминой в спринте, Доротее Вирер в гонках преследования, Лизе Виттоцци в индивидуальных гонках, шведке Ханне Эберг в масс-стартах. В эстафетах малый Хрустальный глобус достался команде Норвегии, Беларусь на 9-м месте.

Команда Норвегии выиграла и Кубок наций. В первой пятерке также Германия, Франция, Россия и Италия. Беларусь оказалась на 11-й позиции.