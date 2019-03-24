Йоханнес Бё выиграл последнюю гонку сезона и собрал целую коллекцию Хрустальных глобусов

25-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем последней гонки сезона — масс-старта на этапе Кубка мира в Хольменколлене — и обладателем Большого Хрустального глобуса.

Все четыре огневых рубежа Йоханнес Бё прошел со стопроцентным результатом. Такую же меткость в этой гонке смог показать лишь немец Арнд Пайффер, занявший второе место (+19,2). Третьим с двумя промахами стал еще один представитель Германии Бенедикт Долль (+38,0).

Белорусские биатлонисты в масс-старте участия не принимали.

Результаты данной гонки не повлияли на лидерство Йоханнеса Бё в общем зачете Кубка мира. Титул лучшего биатлониста сезона он оформил досрочно.

В Хольменколлене Бё-младший установил новый рекорд по количеству побед в одном сезоне, обойдя достижение Мартена Фуркада — 14 побед. Выиграв гонку преследования, Йоханнес одержал 15-ю победу, а сегодняшняя виктория в масс-старте стала 16-й.

Второе место в общем зачете занял россиянин Александр Логинов (854 балла), но Йоханнесу Бё (1262) он проиграл много — 408 баллов. Третьим стал француз Кантен Фийон-Майе (843).

Лучшим из белорусов в общем зачете стал Владимир Чепелин — 59-е место (56 баллов). Роман Елётнов занял 61-е место (54), Сергей Бочарников — 78-е (22), Антон Смольский — 87-е (15).

Всего баллы в общий зачет набирали 100 биатлонистов.

Йоханнес Бё также стал обладателем малых Хрустальных глобусов во всех личных дисциплинах, а команда Норвегии — в зачете эстафет и смешанных эстафет. Норвегия также выиграла Кубок наций.