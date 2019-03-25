Беларусь проиграла Северной Ирландии в квалификации Евро-2020

Второе поражение потерпела национальная сборная Беларуси по футболу в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

24 марта в Белфасте команда Игоря Криушенко проиграла сборной Северной Ирландии — 1:2 (Стасевич, 33; Д.Эванс, 30, Мадженнис, 87).

Состав сборной Беларуси: Климович, Мартынович, Володько, Шитов (Поляков, 73), Сиваков, Драгун, Маевский, Глеб (Путило, 66), Стасевич, Лаптев, Савицкий (Нехайчик, 84).

Состав сборной Северной Ирландии: Пикок-Фаррелл, Льюис, Д.Эванс, Сэвилл, Макгинн (Мадженнис, 68), С.Дэвис, Лафферти (Бойс, 79), Даллас, Джонс (Фергюсон, 85), Макнейр, Кэткарт

Это была вторая очная встреча сборных Беларуси и Северной Ирландии. Впервые команды встретились в мае 2015 года в Белфасте в товарищеском матче. Тогда хозяева победили со счетом 3:0.

В первом матче квалификации Евро-2020 21 марта в Роттердаме Беларусь проиграла Голландии — 0:4.

25 марта в группе С состоялся еще один матч. Германия в гостях обыграла Голландию — 3:2.

Турнирное положение: Северная Ирландия — 6 очков (2 матча), Германия — 3 очка (1), Голландия — 3 (2), Эстония — 0 (1), Беларусь — 0 (2).

Следующий матч квалификации сборная Беларуси проведет 8 июня дома против команды Германии. В этот же день Эстония примет Северную Ирландию.