Криушенко после матча с Северной Ирландией: есть характер, есть хорошая спортивная злость

Главный тренер белорусской футбольной сборной Игорь Криушенко разочарован поражением от Северной Ирландии (1:2) во втором туре квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Фото пресс-службы АБФФ

«Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К игре соперника с множеством подач, фланговой игры мы и готовились. Тем более обидно вдвойне, что пропустили после фланговой передачи, хотя и низовой. Не успели закрыть центральную зону», — цитирует тренера пресс-служба Белорусской федерации футбола.

«Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше, — подчеркнул он. — Отнесу в плюс, что команда боролась до конца, была более сконцентрирована, злее. Это, наверное, главные моменты. Ребята сами почувствовали, что можно играть с этим соперником и добиваться результата».

«Команда показала, что готова сражаться до конца: устроили навал, много передач верхом было в штрафную, Мартынович пошел в штрафную. Момент того, что у команды есть характер, есть хорошая спортивная злость. Жаль, что не удалось забить в ответ», — отметил Криушенко.

Он заверил, что сборная стремится проводить достойно все матчи и играть на результат, несмотря на прошлогодний выход в плей-офф Лиги наций и сохранение шанса выйти на Евро-2020 через этот турнир. «Команда поэтому и называется командой — в каждой игре она должна выходить и играть на максимум», — заявил тренер.

Положение команд в группе С:

Северная Ирландия — 6 очков (2 игры; разница мячей 4-1), Германия — 3 (1; 3-2), Голландия — 3 (2; 6-3), Эстония — 0 (1; 0-2), Беларусь — 0 (2; 1-6).

Ближайшие матчи: 8 июня. Беларусь — Германия, Эстония — Северная Ирландия. 11 июня. Беларусь — Северная Ирландия, Германия — Эстония.

В стартовом поединке 21 марта Беларусь проиграла на выезде Голландии — 0:4.

Двухкруговой турнир завершится во второй половине ноября. Две лучшие команды выйдут в финальную часть Евро-2020. Еще четыре путевки разыгрываются в Лиге наций. Белорусская сборная в прошлом году вышла в полуфинал лиги D, где сыграет с Грузией (в марте 2020 года).