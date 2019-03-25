Писатель Виктор Суворов: Беларусь — последняя надежда Путина, но белорусы — за украинцев

«Я думаю, что Беларусь — это очень важная и, возможно, последняя надежда Путина. Он должен где-то воевать», — заявил известный писатель, бывший сотрудник советских спецслужб Виктор Суворов в интервью программе «Гордон» журналиста Дмитрия Гордона на телеканале «112 Украина» .

«Если бы схватил он кусок Украины, то это было бы хорошо, он бы дальше старался еще что-то оторвать. Но от того, что Украина отстояла свои интересы и Путин не может дальше наступать, то он вынужден искать какую-то другую территорию, где он бы мог показать какие-то великие военные победы», — пояснил Суворов.

«С точки зрения циника, мне бы хотелось, чтобы он попробовал [покорить Беларусь], — заявил писатель, — чтобы братушки наши белорусские все-таки поняли… Там очень многие люди понимают, Беларусь на стороне Украины, белорусский народ — я встречаю здесь белорусов, пьем горилку вместе — они все за Украину, белорусы — за Украину, это я точно тебе говорю, они не за Россию. И если там что-то начнется немного, то это, наверное, последний шанс Путина».

«Он должен что-то делать. Он должен постоянно своим людям показывать какие-то фокусы. Вот Крым наш — ага, поднялся рейтинг. Ну он держался, держался четыре года. Он должен что-то еще, какого-то кролика вот вытащить и показать: вот вам новый фокус…» — сказал писатель.

«Белорусский народ имеет такие традиции партизанской войны, что там мало не покажется. Представляешь, какой будет мощный союз, Беларусь и Украина, против общего врага», — заявил литератор.

71-летний Виктор Суворов (настоящее имя Владимир Резун) — бывший резидент Главного разведывательного управления СССР в Женеве (Швейцария). В 1978 году бежал в Великобританию, где проживает по сей день. Автор нашумевшей документально-публицистической книги «Ледокол» о причинах Второй мировой войны, автобиографической книги «Аквариум» и многих других на темы истории, армии и разведки.