Видеофакт. В Киеве прошла акция солидарности с белорусским народом

Несколько десятков человек приняли участие в акции солидарности с белорусским народом, которая прошла 24 марта в центре Киева и была приурочена к 101-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики.

Цензор.нет

От Майдана Незалежности собравшиеся под бело-красно-белыми и украинскими флагами и прошли к улице Грушевского, где в январе 2014 года в ходе столкновений с силовиками погиб участник Евромайдана уроженец Беларуси Михаил Жизневский, сообщает украинский портал Цензор.нет .

Демонстранты несли транспарант «Союзник Украины белорусский народ». Почтив память Жизневского, они направились к улице Институтской, где расположен мемориал Героям Небесной сотни — погибшим активистам Евромайдана.

Акцию организовали движение солидарности «Разам» в Украине, Белорусский центр в Украине «Сябры», международный благотворительный фонд «Волошка» и тактическая группа «Беларусь».

25 марта мероприятия по случаю Дня Воли пройдут во Львове. В частности, на площади Рынок возле здания горсовета выступит белорусский бард Дмитрий Захаревич.

24 марта до двух тысяч человек приняли участие в митинге-концерте в Киевском сквере Минска. Накануне крупное праздничное мероприятие прошло в Гродно. Обе акции были санкционированы городскими властями. Тем не менее в столице был задержан и доставлен в изолятор временного содержания оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич.