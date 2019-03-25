На пожаре в Борисове спасли 62-летнего мужчину – треть его тела обгорела

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На пожаре в Борисове на улице Даумана был спасен пожилой мужчина. ЧП произошло накануне вечером.

Фото носит иллюстративный характер

Когда спасатели прибыли на место вызова, деревянный жилой дом уже горел изнутри.

В ходе разведки работники МЧС вынесли из жилища его 62-летнего хозяина. «Скорая» доставила пенсионера в больницу – у него 30% ожогов.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего за минувшие дежурные сутки в Беларуси произошло 27 пожаров.
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Тэги: пожар Город: Борисов

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