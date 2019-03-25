Минску по-прежнему не хватает медиков и поваров

Самыми востребованными на столичном рынке труда в феврале 2019 года были инженеры, медицинские сестры и повара, свидетельствует обновленный список наиболее востребованных работников, опубликованный управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

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На 1 марта 2019 года в столице работодатели заявили вакансии 693 инженеров, 644 медсестр, 526 поваров.

В списке наиболее востребованных работников также врачи (521), арматурщики (512), продавцы (488),уборщики помещений (472), водители (435), монтажники (366), каменщики (360), контролеры-кассиры (281), маляры (234), директоры (207), штукатуры (203), электромонтеры (194), санитарки (181), слесари-сантехники (172), фельдшеры (171), электрогазосварщики (164), слесари механосборочных работ (140), комплектовщики (138), воспитатели (133), фармацевты (127), кухонные рабочие (119), облицовщики-плиточники и менеджеры (по 111), бетонщики (103).

За два месяца текущего года в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 3.292 человека, из них 2.239 безработных.

На конец февраля 1.148 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого 27,72 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец января также 0,1%).

На постоянную и временную работу с начала 2019 года устроено 688 человек, в том числе 481 безработный. Трудоустроено 79 лиц, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей. Оказана финансовая поддержка 20 безработным в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности.

Консультацию по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 682 человека. В общественных работах принял участие 257 человек, в том числе 255 безработных.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 марта 2019 года составило 17.996, в том числе для рабочих 11.258.