В Витебске маршрутка сбила женщину

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Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси произошло в Витебске в районе железнодорожного вокзала – пострадала женщина.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 18:00 в минувшую пятницу.

По словам водителя, он, выезжая с остановки, пропускал ехавший автомобиль и не заметил переходившую улицу женщину. О том, что он сбил пешехода, ему сообщили пассажиры.

Мужчина вызвал «скорую». Пострадавшая была доставлена в больницу.
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Тэги: маршрутка Город: Витебск

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