Тимошенко пообещала посадить Порошенко

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У нынешнего президента Украины будет «бледный вид». Такую перспективу ему пообещала кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

Фото с сайта ТСН

По словам лидера партии «Батькивщина», действующий глава государства должен пройти все судебные процедуры за то, что он «делал с Украиной».

Как отметила Тимошенко в интервью Дмитрию Гордону, она выполнит обещание, данное на инаугурации Петром Порошенко, и посадит трех его друзей (если суд признает их виновными).

Напомним, лидер «Батькивщины» не стесняется в эпитетах в адрес действующего президента, называя его, в частности, «продажным».
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Тэги: Украина выборы в Украине Персона: Юлия Тимошенко Петр Порошенко

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