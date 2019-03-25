Арендные ставки на коммерческую недвижимость в Минске сильно меняться не будут

Нет объективных предпосылок к ощутимому росту или снижению ставок аренды столичных офисных помещений до конца текущего года. Такое мнение высказал БелаПАН руководитель компании «Твоя столица. Недвижимость для бизнеса» Руслан Орлов.

По его информации, средние ставки предложения аренды в бизнес-центрах за 2018 год выросли в зависимости от класса качества на 7-22%, что в денежном выражении равнозначно 0,6-2,8 евро/кв. м с НДС. По мнению представителя «Твоей столицы», подобная ситуация является следствием уменьшения объемов ввода новых бизнес-центров.

«За последние пять лет ежегодный объем ввода новых бизнес-центров изменялся от максимальных 175 тыс. офисных кв. м. (18 бизнес-центров) в 2014 году до минимальных 20 тыс. (четыре бизнес-центра) в 2017 году. За прошедший 2018 год введено шесть бизнес-центров совокупной офисной площадью 33 тыс. кв. м. С учетом малого ввода в 2017 году и ежегодного поглощения офисных площадей арендаторами на уровне 50 тыс. кв. м — получаем в результате нехватку офисов», — пояснил эксперт.

По его словам, при стабильной экономической ситуации в стране оптимальным объемом новых площадей, выходящих ежегодно на рынок, можно считать порядка 40 тыс. кв. м. В этом случае у арендаторов появляется выбор больших площадей, а имеющиеся небольшие площади в существующих бизнес-центрах удовлетворяют потребности спроса на них. При этом всегда будет оставаться переходящий остаток новых площадей на следующий год, что позволит поддерживать баланс спроса и предложения и удерживать ставки примерно на одном уровне, отметил Орлов.

По информации агентства, в феврале 2019 года ставки аренды (по факту сделок) составили: для класса А — 30 евро за кв. м (на уровне февраля 2018 года), В+ — 16 (+18%), В — 13 (+22%), С — 8 (+2%).

Также, прогнозирует эксперт, существующий дефицит больших площадей в сегменте бизнес-центров в течение первого полугодия 2019 года снизится, поскольку будут появляться новые бизнес-центры. Только за последний месяц рынок получил порядка 10 тыс. кв. м новых офисных помещений, а до конца года ожидается ввод еще 40 тыс. кв. м. «Поэтому градус дефицита постепенно уменьшается», — подчеркнул специалист.

«Не исключено, что в классе В+ до конца года ставки предложения аренды поднимутся на 5-7%, но ставки по реальным сделкам, скорее всего, останутся на том же уровне. Будет увеличиваться лишь скидка, предоставляемая при заключении договора аренды. Что касается встроенных помещений, то здесь также нет условий для роста ставок: выбор широкий, а большие площади в этом сегменте не столь востребованы. Поэтому на рост ставок рассчитывать не стоит», — заключил Орлов.