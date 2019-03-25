В Барановичах из-за обнаруженной мины был эвакуирован детсад

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В Барановичах из-за обнаружения минометной мины времен Великой Отечественной войны были эвакуированы сотрудники и воспитанники яслей-сада № 40.

Как сообщает Брестское областное управления МЧС, 25 марта в 08:40 об опасной находке на территории детского сада сообщила спасателям заведующая. Боеприпас нашли на детской игровой площадке при обходе территории.

До прибытия группы разминирования из яслей было эвакуировано 183 человека (36 взрослых и 147 детей).

В 09:50 минометная мина была изъята саперами для дальнейшего уничтожения на полигоне.
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Тэги: детсад эвакуация эхо войны Город: Барановичи

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