Белорусские таможенники сделали важное заявление

Реконструкция пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе будет полностью завершена к началу II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года, сообщил Государственный таможенный комитет.

По информации ведомства, реконструкция одного из крупнейших пунктов пропуска идет в рамках проекта «Модернизация транзитного коридора». Объем финансирования — более 4 млн долларов за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.

Проектная пропускная способность пункта «Брузги» составляет 5 тысяч авто. После модернизации она увеличится еще на 900 грузовых автомобилей в сутки.

Одно из основных изменений, которые будут проведены на пункте пропуска, — увеличение количества полос для движения как на выезд из страны, так и на въезд. Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования.

После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одном из семи каналов на въезд и шести на выезд.

Это позволит значительно сократить время пребывания автомобилей в пункте пропуска и соответственно увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза.

В «Брузгах» будет также внедрена автоматизированная система распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств.