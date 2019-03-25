Белорусские таможенники сделали важное заявление
Реконструкция пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе будет полностью завершена к началу II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года, сообщил Государственный таможенный комитет.
По информации ведомства, реконструкция одного из крупнейших пунктов пропуска идет в рамках проекта «Модернизация транзитного коридора». Объем финансирования — более 4 млн долларов за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.
Проектная пропускная способность пункта «Брузги» составляет 5 тысяч авто. После модернизации она увеличится еще на 900 грузовых автомобилей в сутки.
Одно из основных изменений, которые будут проведены на пункте пропуска, — увеличение количества полос для движения как на выезд из страны, так и на въезд. Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования.
После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одном из семи каналов на въезд и шести на выезд.
Это позволит значительно сократить время пребывания автомобилей в пункте пропуска и соответственно увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза.
В «Брузгах» будет также внедрена автоматизированная система распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств.