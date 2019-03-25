В Речице мужчина вынес из магазина аппарат по продаже жевательной резинки

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Из одного из магазинов Речицы украли аппарат по продаже жевательной резинки. С заявлением в милицию обратился владелец аппарата — индивидуальный предприниматель.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что аппарат из тамбура магазина вынес молодой мужчина. Его личность была установлена после сопоставления с данными милицейских учетов. Похитителем оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков.

Мужчина разбил аппарат, извлек из него деньги и жевательные резинки. После аппарат утопил в реке. Сладости раздал детям, а деньги потратил на спиртное, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

 
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Тэги: кража жевательная резинка Город: Речица

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