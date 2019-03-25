В Речице мужчина вынес из магазина аппарат по продаже жевательной резинки

Из одного из магазинов Речицы украли аппарат по продаже жевательной резинки. С заявлением в милицию обратился владелец аппарата — индивидуальный предприниматель.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что аппарат из тамбура магазина вынес молодой мужчина. Его личность была установлена после сопоставления с данными милицейских учетов. Похитителем оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков.