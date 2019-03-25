В «Великом камне» построят крупный деловой центр

Крупный деловой центр начнут строить осенью этого года в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

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Центр, название которому будет дано позже, разместится на Пекинском проспекте индустриального парка. здание будет располагать конференц-залом, рестораном и гостиницей.

Объем инвестиций в проект составит 300 миллионов юаней, или порядка 45 млн долларов.

Соглашение о строительстве центра было подписано на минувшей неделе в особой экономической зоне Шэкоу (Шэньчжэнь, КНР) компаниями China Merchants Shekou Holdings и Sichuan Chengdu Xingcheng Investment Group.

Поддержку в строительстве объекта окажет торгово-логистический субпарк China Merchants Group.