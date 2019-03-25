Милиция рассказала, сколько людей в Минске посетило День Воли

Максимальное количество участников празднования Дня Воли 24 марта в столичном Киевском сквере не превысило 1.500 человек, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Сотрудники милиции приняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка в месте проведения мероприятий. Грубых нарушений при проведении мероприятий зарегистрировано не было», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что за нарушения общественного порядка во время проведения мероприятий, а также за нарушения правил организации массовых мероприятий и оскорбление задержано двое граждан, один из которых по обращению организаторов мероприятий.

Как сообщил БелаПАН один из организаторов мероприятия председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов, по просьбе организаторов сотрудники милиции увели из сквера мужчину, который «устраивал провокации, бросался на людей».

На входе в Киевский сквер была задержана оппозиционная активистка Наталья Горячко-Басалыга, а после выступления на митинге — активист Дмитрий Дашкевич. Оба они провели ночь в изоляторе временного содержания на улице Окрестина. Ожидается, что сегодня над ними состоится суд. Об официальных причинах задержания Горячко-Басалыги и Дашкевича пока ничего не известно.

Кроме того, милиция ненадолго задерживала сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталия Рымашевского. Политика задержали сотрудники правоохранительных органов в штатском сразу же после того, как он вышел с территории, отведенной для празднования, через контрольно-пропускной пункт. Его посадили в синий микроавтобус и увезли.

Представитель ГУВД Мингорисполкома в штатском в ответ на вопрос БелаПАН, с чем связано задержание Рымашевского, посоветовал обращаться за комментариями в пресс-службу ГУВД.

Спустя 15 минут Рымашевский вернулся на территорию, где проходил праздник. Он сообщил, что его провезли несколько кругов вокруг сквера, а потом, «видимо, поступил какой-то приказ» и его привезли обратно. Правоохранители уточнили у Рымашевского, является ли он организатором мероприятия, а потом попросили не снимать на видео сотрудников в штатском.