Лукашенко обрушился на чиновников — Кочановой дана одна неделя для исправления ситуации

Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Могилевскую область 25 марта подверг резкой критике работу госчиновников по развитию сельского хозяйства в этом регионе, который по показателям находится на последних местах. Как сообщила пресс-служба главы государства, он поручил главе Администрации президента Наталье Кочановой в течение недели выработать предложения по исправлению ситуации.

Фото пресс-службы президента

«Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный президента (Михаил Русый. — БелаПАН.). Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области (Геннадий Лавренков. — БелаПАН.). Губернатор самый продвинутый (Владимир Доманевский. — БелаПАН.). И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?» — спросил Лукашенко.

«Неделя срока внести предложения, ибо пойдете сами сюда работать, — предупредил он Кочанову. — Я вас сюда посылал по кадрам — вы разбирались всю зиму, я вас предупреждал о ситуации здесь. Но ситуация не меняется. Мне эти обещания не нужны».

Лукашенко напомнил, что ранее ответственным должностным лицам поручалось исправить положение дел в сельском хозяйстве Могилевской области. Однако видимых результатов нет. «Им было сказано, в том числе и Доманевскому: не будет исправлена ситуация в течение года — будем принимать меры. Поэтому неделя срока, и будем разбираться с вице-премьером и помощником, раз не смогли работать как следует», — сказал он.

«Это нетерпимо, что вы постоянно телепаетесь. Есть же образцы хорошей работы (вот это хозяйство), почему нет тогда результата? У вас провал по всем направлениям, при том не на полпроцента-процент», — констатировал глава государства.