Оппозиция считает провокацией задержания на Дне Воли

Представители демократических сил — организаторы празднования Дня Воли 24 марта в столичном Киевском сквере расценивают задержание оппозиционного активиста Дмитрия Дашкевича и временное задержание сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталия Рымашевского как провокацию со стороны милиции и попытку срыва акции. Об этом они заявили на пресс-конференции 25 марта в Минске.

«Наша общая позиция в том, что эти провокации с задержанием участников и выступающих на мероприятии были направлены на срыв праздника, на то, чтобы создать нервную обстановку, — сказал председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Люди приходили семьями, они, конечно же, не ждали такого развития событий. Задержания происходили брутально. И Дмитрия Дашкевича, и Виталия Рымашевского задерживали на детской площадке на глазах у их семей, на глазах других детей. Сотрудники милиции их вытаскивали с разрешенной площадки. Дашкевич по-прежнему находится где-то в милицейских участках, его не выпустили. Виталий Рымашевский, к счастью, с нами на свободе».

«Мы расцениваем это как провокацию и попытку срыва вчерашнего мероприятия. Конечно, это отразится и на оценках того, что происходило в Беларуси, со стороны международных структур. Я уверен, что внутренняя сущность белорусских властей сделала напрасной попытку сохранить демократическое лицо», — подчеркнул он.

Виталий Рымашевский отметил, что его или Дашкевича «могли схватить в любом месте», однако сотрудники милиции сделали это демонстративно на публике. Оппозиционного активиста, по словам политика, «тащили в милицейский автобус на глазах беременной жены и его несовершеннолетних детей».

«Я требовал дать объяснения во время стрима, где находится Дашкевич, от тех людей, которые его задерживали, а они очень нервно реагировали, прятали свои лица, — рассказал Рымашевский. — Меня задержали, вывезли в сторону Центрального РУВД. Потом по рации поступило сообщение меня вернуть. Подошел кто-то в штатском, видимо, руководитель всех этих структур, которые хватали людей. Мне сказали, что меня отпускают, поскольку я один из организаторов мероприятия, но предупредили, что если я продолжу снимать людей в штатском, то меня снова задержат».

«Можно объяснить все, но объяснить такой уровень абсолютно ненужного насилия на глазах у несовершеннолетних детей, нельзя. В нормальных странах за такие вещи тех, кто задерживает, судят и дают большие сроки. Это психологическая травма для детей, не только для наших», — добавил сопредседатель БХД.

По мнению политика, это были «целенаправленные действия МВД», ценой которых станет «дискредитация имиджа Беларуси». Такие действия, сказал он, «ведут только к тому, что дискредитируется и сам формат проведения мирных акций, и страна в целом». «Как правило, поступает реакция международного сообщества, что приводит к долгосрочным последствиям, международной изоляции, испорченным отношениям с демократическими странами мира», — пояснил он.

Дмитрия Дашкевича задержали в столичном Киевском сквере вскоре после его выступления на митинге, посвященном 101-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. Оппозиционный активист со сцены призвал участников митинга поздравить с Днем Воли «шунявок, тихарей, ихтамнетов, лживую пропаганду и самозванца». Поздним вечером 24 марта выяснилось, что он находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.