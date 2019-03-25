Житель Городокского района разбил стекло и обокрал магазин

/ Происшествия
Просмотров: 78

По сообщению областного УВД, 42-летний сельчанин проник 25 марта в магазин в деревне Сорочино Ушачского района, из которого украл почти 2,5 тысячи рублей выручки, продукты и алкоголь.

Вор обесточил щит, который снабжал торговый объект электричеством и разбил камнем стекло. Милиция узнала о произошедшем благодаря сигнализации.

По предварительной информации, фигурант несколько недель передвигался по территории Витебской области на велосипеде и ночевал в пустующих домах. Во время перемещений он занимался кражами.

Подозреваемого задержали. Милиционеры проверяют информацию о его причастности к другим кражам.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кража магазин Город: Ушачи

Другие материалы на эту тему:

В Минске открылся первый магазин без кассиров и продавцов

В Минске открылся первый магазин без кассиров и продавцов

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

Почти 270 тысяч долларов украли из сейфа в здании ГУБОПиК

Почти 270 тысяч долларов украли из сейфа в здании ГУБОПиК