Житель Городокского района разбил стекло и обокрал магазин

По сообщению областного УВД, 42-летний сельчанин проник 25 марта в магазин в деревне Сорочино Ушачского района, из которого украл почти 2,5 тысячи рублей выручки, продукты и алкоголь.

Вор обесточил щит, который снабжал торговый объект электричеством и разбил камнем стекло. Милиция узнала о произошедшем благодаря сигнализации.

По предварительной информации, фигурант несколько недель передвигался по территории Витебской области на велосипеде и ночевал в пустующих домах. Во время перемещений он занимался кражами.

Подозреваемого задержали. Милиционеры проверяют информацию о его причастности к другим кражам.