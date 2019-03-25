Подростки разбили семь автомобилей в Молодечно

Злоумышленники разбили стекла в четырех транспортных средствах, припаркованных на стоянке по улице Элеваторной. Вскоре поступили заявления о повреждении автомашин на улицах Маркова, Лебедевской, Чайковского.

Фото: uvd-mo.gov.by

По сообщению Молодечненского РОВД, из салонов машин на Элеваторной ничего не пропало, а в других случаях злоумышленники не ограничились лишь повреждением: из салона одной была похищена панель автомагнитолы, из второй — видеорегистратор с флеш-картой.

Возможных злоумышленников задержали после совершения очередного ночного преступления: они разбили стекло автомашины на улице Чайковского и похитили навигатор. В совершении краж и хулиганства подозревают двоих 19-летних парней.