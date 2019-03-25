Двум риелторским организациям прекратили действие лицензий

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Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия специальных разрешений на право осуществления деятельности по оказанию юридических услуг, выданных ООО «Планета недвижимости» и ООО «НЬЮ ФЛЭТ».

По сообщению пресс-службы ведомства, основанием к рассмотрению вопроса о прекращении действия лицензии ООО «Планета недвижимости» явилась жалоба клиента, который обратился в организацию по рекламе квартиры, предлагаемой к найму. Оказалось, что реклама является недостоверной, а по указанному  в ней адресу находится административное здание. В ходе рассмотрения жалобы выявлены и иные нарушения в работе организации.

Причиной прекращения действия лицензии ООО «НЬЮ ФЛЭТ» явилось несоблюдение лицензионных требований и условий, предъявляемых к руководителю риелторской организации.

Действие выданных вышеназванным организациям лицензий прекращается с 29 марта 2019 года.
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Тэги: Нью Флэт Планета недвижимости риелторы

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