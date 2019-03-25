Житель Осиповичей разбил входную дверь в магазин

Наряд группы задержания обнаружил разбитое бутылкой из-под пива двойное стекло входной двери.

По сообщению Могилевского областного управления Департамента охраны МВД, хулигана задержали по месту жительства. Им оказался ранее несудимый 21-летний житель райцентра. В его отношении завели уголовное дело.

Фигуранту грозит штраф или общественные работы, или исправительные работы на срок до двух лет, или наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.