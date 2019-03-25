В Куропатах установили фотоловушки для защиты от вандалов

Боровлянский спецлесхоз усилит охрану лесного фонда в урочище Куропаты после акта вандализма, совершенного над памятниками.

По сообщению пресс-службы Министерства лесного хозяйства, 25 марта по всему участку установлены средства фото- и видеофиксации. На территории урочища размещено 12 фотоловушек. В случае совершения тех или иных противоправных деяний они позволят в оперативном режиме вычислить личность нарушителей.

Для соблюдения порядка в лесном фонде на территории урочища организовано также дежурство должностных лиц государственной лесной охраны. Памятники, оскверненные вандалами, уже приведены в порядок работниками спецлесхоза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения краской мемориальных объектов, имеющих статус историко-культурной ценности. С начала года это уже третье дело, возбужденное по фактам вандализма в Куропатах.