Буйный пассажир такси попал в реанимацию под Слонимом

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Наезд на жителя Волковыска произошел на автодороге Барановичи – Гродно в Слонимском районе.

По сообщению областной ГАИ, двое жителей Волковыска отдыхали в деревне Костени и вызвали такси, чтобы вернуться домой. В салоне между ними возникла потасовка, которая продолжилась после того, как водитель остановился.

Управлявший встречной «Ауди» не увидел вышедшего на дорогу пассажира такси и сбил его. Пострадавшего поместили в реанимационное отделение больницы.
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Тэги: такси драка реанимация ДТП Город: Слоним

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