Буйный пассажир такси попал в реанимацию под Слонимом

Наезд на жителя Волковыска произошел на автодороге Барановичи – Гродно в Слонимском районе.

По сообщению областной ГАИ, двое жителей Волковыска отдыхали в деревне Костени и вызвали такси, чтобы вернуться домой. В салоне между ними возникла потасовка, которая продолжилась после того, как водитель остановился.

Управлявший встречной «Ауди» не увидел вышедшего на дорогу пассажира такси и сбил его. Пострадавшего поместили в реанимационное отделение больницы.