На Октябрьской площади задержали Рымашевского и Козлова

На Октябрьской площади Минска вечером 25 марта задержали исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова и сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталия Рымашевского.

Рымашевский и Козлов планировали пройти от Октябрьской площади до улицы Володарского, где хотели возложить цветы к дому № 9. В этом доме 25 марта 1918 года была принята Третья уставная грамота, объявившая независимость БНР.

Задержание производили сотрудники милиции в штатском под руководством командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы примерно через две минуты после того, как политики появились на площади. Силовики не представились, сказали: «Добрый день, пройдемте» — и увели обоих под руки в припаркованный рядом темно-синий микроавтобус.

Также на Октябрьской площади были задержаны еще как минимум четверо человек, которые имели при себе бело-красно-белую символику. В том числе активистку Алену Толстую, которая приковала себя цепью к столбу, и молодого человека, представившегося Михаилом Савицким.

На Октябрьской площади у здания Дворца культуры профсоюзов, а также на улице Энгельса возле Купаловского театра стоят автозаки и милицейские автомобили.

На перекрестке дежурят сотрудники ГАИ, а на площади много "тихарей".



