В центре Минска задержали Вольского, Войтюшкевича, Аракеляна и Ворошкевича

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Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Павел Аракелян и Игорь Ворошкевич планировали сыграть на пешеходной улице Революционной в честь 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.

 

 

Дмитрий Войтюшкевич

Лявон Вольский

Павел Аракелян

Музыканты появились на Революционной в 18:10, они намеревались отметить День Воли сидя на скамейке и исполняя песни. Через пару минут к Вольскому подошел сотрудник милиции в штатском и попросил уйти. Он назвал музыканта организатором несанкционированного массового мероприятия и предупредил, что если артисты будут играть, то в его отношении может быть составлен протокол по статье 23.34 КоАП.

Вольский заявил, что на этом месте каждый день играют уличные музыканты и к ним нет претензий. Силовик ответил, что у тех музыкантов есть разрешения Мингорисполкома.

После этого подъехал черный микроавтобус с тонированными стеклами, из него вышли сотрудники ОМОНа в форме и штатском, завели в него музыкантов и поехали по Революционной в сторону площади Свободы.

Задержанием руководил заместитель начальника УВД Центрального района Дмитрий Шантыр.

Происходящее вызвало возмущение двух десятков человек, собравшихся послушать концерт, и других музыкантов. Они скандировали «Ганьба!».

На просьбу БелаПАН пояснить, за что задержали музыкантов, сотрудник в штатском ответил, что «им уже все объяснили».

Параллельно на Октябрьской площади задержали ряд оппозиционных лидеров и активистов.

 

 

Фото Сергея Балая

Сюжет: #БНР101
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Тэги: День Воли-2019 задержания Персона: Дмитрий Шантыр Лявон Вольский Дмитрий Войтюшкевич Павел Аракелян Игорь Ворошкевич Город: Минск

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