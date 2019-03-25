В центре Минска задержали Вольского, Войтюшкевича, Аракеляна и Ворошкевича
Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Павел Аракелян и Игорь Ворошкевич планировали сыграть на пешеходной улице Революционной в честь 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.
Музыканты появились на Революционной в 18:10, они намеревались отметить День Воли сидя на скамейке и исполняя песни. Через пару минут к Вольскому подошел сотрудник милиции в штатском и попросил уйти. Он назвал музыканта организатором несанкционированного массового мероприятия и предупредил, что если артисты будут играть, то в его отношении может быть составлен протокол по статье 23.34 КоАП.
Вольский заявил, что на этом месте каждый день играют уличные музыканты и к ним нет претензий. Силовик ответил, что у тех музыкантов есть разрешения Мингорисполкома.
После этого подъехал черный микроавтобус с тонированными стеклами, из него вышли сотрудники ОМОНа в форме и штатском, завели в него музыкантов и поехали по Революционной в сторону площади Свободы.
Задержанием руководил заместитель начальника УВД Центрального района Дмитрий Шантыр.
Происходящее вызвало возмущение двух десятков человек, собравшихся послушать концерт, и других музыкантов. Они скандировали «Ганьба!».
На просьбу БелаПАН пояснить, за что задержали музыкантов, сотрудник в штатском ответил, что «им уже все объяснили».
Параллельно на Октябрьской площади задержали ряд оппозиционных лидеров и активистов.
Фото Сергея Балая