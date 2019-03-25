Не менее 12 человек задержано в Минске вечером 25 марта

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Не менее 12 человек были задержаны вечером 25 марта в центре Минска. Задержания проходили на Октябрьской площади и улице Революционной, куда люди приходили, чтобы отметить День Воли.

По данным правозащитников, в числе задержанных лидер ОГП Николай Козлов, сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, активистка Алена Толстая, священник Виктор Ковальков, а также Юрий Полейко, Михаил Савицкий, Андрей Рогов и четверо музыкантов Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Павел Аракелян и Игорь Варашкевич. Фамилию еще одного правозащитники выясняют.

При этом правозащитники отмечают, что задержанных, скорее всего, больше.

Николай Козлов, Алена Толстая и Виктор Ковальков находятся в Центральном РУВД. Козлов опубликовал на свой странице в «Фейсбуке» фотографию из внутреннего двора РУВД. Сейчас его телефон недоступен.

Сюжет: #БНР101
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Тэги: День Воли-2019 Персона: Николай Козлов Виталий Рымашевский Алена Толстая Виктор Ковальков Юрий Полейко Михаил Савицкий Лявон Вольский Дмитрий Войтюшкевич Павел Аракелян Игорь Варашкевич Андрей Рогов Город: Минск

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