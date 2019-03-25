В грузинском лимонаде нашли опасные для детей красители

Исследования напитка провели в аккредитованной лаборатории в Алматы.

«Мы обратились в эту лабораторию после того, как получили два тревожных сообщения от жителей Караганды. Люди рассказали, что у их деток на языках после употребления лимонада остались яркие следы красителя. При этом в характеристике напитка на этикетке этот компонент не указывался», — сообщил председатель общества по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов, передает NUR.kz .

Как показало лабораторное заключение, в напитке присутствовали тартразин (Е 102) и азорубин (Е 122). Эти красители оказывают отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Производитель обязан сообщить потребителю о наличии небезопасного красителя в напитке, указав на таре предупреждающую надпись. Но фактически эти сведения от потребителя утаили. А на этикетке написано: «Натуральный газированный прохладительный напиток».

Данный лимонад продается и в Беларуси.