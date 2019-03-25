Николай Статкевич с супругой возложили цветы к зданию, в котором была провозглашена независимость БНР

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Оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич и его супруга Марина Адамович возложили цветы к дому № 9 по улице Володарского. В этом здании 25 марта 1918 года была провозглашена независимость БНР.

Перед этим Статкевич присутствовал на концерте группы «Старый Ольса», который проходил в баре «Бир Шоу» в соседнем здании. В баре, а также в расположенной рядом «Чебуречной» в это время находились сотрудники милиции в штатском. Еще несколько их коллег ожидали на улице.

Возложив цветы, Статкевич и Адамович сели в автомобиль и поехали домой. За ними тут же поехал один из микроавтобусов, которые были припаркованы у дома № 9.

Сюжет: #БНР101
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Тэги: День Воли-2019 Персона: Марина Адамович Николай Статкевич Город: Минск

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