Комиссия нашла нарушения на половине стройплощадок Фрунзенского района Минска
За неудовлетворительное содержание строительных площадок оштрафовали 10 руководителей на общую сумму 3055 рублей.
Об этом сообщил заведующий отделением гигиены труда Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района Александр Эйгерд, передает агентство
В январе-марте 2019 года специалисты санитарно-эпидемиологической службы, а также комиссия при администрации района провели оценку 65 объектов строительства. Нарушения установлены в 29 случаях. Чаще всего не было упорядочено складирование и не обеспечен своевременный вывоз строительных отходов, не проводились противогололедные мероприятия, не убирались внутренняя и прилегающая к строительным площадкам территории.
В число нарушителей попали такие строительные организации, как ООО «Белреконструкция», ООО «СтильСтандартСтрой», ООО «СУ-1 Белбуд», ООО «ВирСпецСтрой», ЧСУП «Альтстрон» и др.
Все недостатки устранены в установленные сроки.