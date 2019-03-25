Оппозиционеров Дашкевича и Горячко-Басалыгу не привезли в суд

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Активистов Дмитрия Дашкевича и Наталью Горячко-Басалыгу так и не привезли 25 марта в суд Центрального района Минска, где их весь день ждали друзья, правозащитники и журналисты.

«Никаких новостей от Дмитрия нет, мне подтвердили, что он в ИВС, — сказала супруга Дашкевича Анастасия. — В последнее время появилась новая дурацкая практика, когда административно задержанных могут осудить в течение трех суток после задержания. Раньше такого не было. Это полная ерунда, совершенно непонятно, как они это делают и законно ли это. Такое раньше распространялось только на тех, кого задерживали по уголовным статьям».


День Воли-2019 в Киевском сквере Минска. Онлайн-репортаж

Задержание Дашкевича произошло 24 марта вскоре после его выступления на митинге по случаю Дня Воли — 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики. Оппозиционный активист со сцены призвал участников митинга поздравить с Днем Воли «шунявок, тихарей, ихтамнетов, лживую пропаганду и самозванца». Горячко-Басалыго задержали в тот же день на входе в Киевский сквер. Ночь активисты провели в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Сюжет: #БНР101
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Тэги: белорусская оппозиция День Воли-2019 Персона: Дмитрий Дашкевич Наталья Горячко-Басалыга Город: Минск

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