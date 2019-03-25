Задержанных в Минске музыкантов отпустили из милиции

На Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Игоря Ворошкевича и Павла Аракеляна составили протоколы. В УВД Центрального района они провели около двух часов.

«Нас привезли в милицию в комфортабельном микроавтобусе. Потом долго ждали во дворе. Отпустили после установления личностей и составления протоколов за попытку проведения несанкционированного мероприятия. Честно говоря, не понял, что это было. Мы собирались спокойно сесть и сыграть», — заявил Дмитрий Войтюшкевич.

По его словам, в РУВД находились также супруга Вольского и его технический помощник.

Музыкантов задержали вместе с их инструментами в чехлах (гитарами и саксофоном). Артисты намеревались отметить День Воли сидя на скамейке и исполняя песни. Перед планировавшимся мини-концертом к Вольскому подошел сотрудник милиции в штатском и попросил уйти. Он назвал музыканта организатором несанкционированного массового мероприятия и предупредил, что если артисты будут играть, то в его отношении может быть составлен протокол по статье 23.34 КоАП. Вольский заявил, что на этом месте каждый день играют уличные музыканты и к ним нет претензий. Силовик ответил, что у тех музыкантов есть разрешения Мингорисполкома.

После этого подъехал черный микроавтобус с тонированными стеклами, из него вышли сотрудники ОМОНа в форме и штатском, завели в него музыкантов и поехали по Революционной в сторону площади Свободы. Задержанием руководил заместитель начальника УВД Центрального района Дмитрий Шантыр. Происходящее вызвало возмущение двух десятков человек, собравшихся послушать концерт, и других музыкантов. Они скандировали «Ганьба!»