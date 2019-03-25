Израиль начал наносить удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

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Атака стала ответом на ночной ракетный обстрел, в результате которого пострадали семь израильтян.

Как информирует Jerusalem Post, один из ударов был нанесен по объекту ХАМАС в районе города Газа, второй — по тренировочному лагерю на севере сектора. В рамках подготовки к ответным ударам на границе были открыты бомбоубежища.

 

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не намерен терпеть ракетные обстрелы своих территорий и будет делать все, что он него зависит, чтобы защитить своих людей.

В ночь на воскресенье семь человек получили ранения различной степени тяжести при взрыве ракеты, запущенной из сектора Газа. Она попала в жилой дом в поселении Мишмерет в центральной части Израиля. По данным израильских военных, ракета была запущена с позиций ХАМАС вблизи города Рафах. Нетаньяху прервал свой визит в США, где встречался с Дональдом Трампом. Его визит должен был продлиться до 27 марта. 
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Тэги: ХАМАС Израиль-Палестина сектор Газа Персона: Биньямин Нетаньяху

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