Израиль начал наносить удары по позициям ХАМАС в секторе Газа
Атака стала ответом на ночной ракетный обстрел, в результате которого пострадали семь израильтян.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не намерен терпеть ракетные обстрелы своих территорий и будет делать все, что он него зависит, чтобы защитить своих людей.
В ночь на воскресенье семь человек получили ранения различной степени тяжести при взрыве ракеты, запущенной из сектора Газа. Она попала в жилой дом в поселении Мишмерет в центральной части Израиля. По данным израильских военных, ракета была запущена с позиций ХАМАС вблизи города Рафах. Нетаньяху прервал свой визит в США, где встречался с Дональдом Трампом. Его визит должен был продлиться до 27 марта.