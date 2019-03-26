Гуренко: попасть на Евро-2020 и всем проиграть — и какие глобальные проблемы решатся?
Многолетний капитан национальной сборной Беларуси по футболу Сергей Гуренко считает, что проблемы, которые есть в белорусском футболе, не решатся даже с попаданием сборной на чемпионат Европы 2020 года.
Гуренко говорит, что сейчас слишком много разговоров об этой Лиге наций и о том, что «запасной аэродром» должен раскрепостить ребят. Но для большинства команд это лишь плацдарм для обкатки состава.
«Мы же делаем акцент на Лигу наций, - приводит
Он считает, что лучше «постоянно быть третьими-четвертыми в группе, но собирать полные стадионы на матчи сборной»: «Нам в первую очередь нужно вернуть болельщика на трибуны. Это основная цель».