Гуренко: попасть на Евро-2020 и всем проиграть — и какие глобальные проблемы решатся?

Многолетний капитан национальной сборной Беларуси по футболу Сергей Гуренко считает, что проблемы, которые есть в белорусском футболе, не решатся даже с попаданием сборной на чемпионат Европы 2020 года.

Гуренко говорит, что сейчас слишком много разговоров об этой Лиге наций и о том, что «запасной аэродром» должен раскрепостить ребят. Но для большинства команд это лишь плацдарм для обкатки состава.

«Мы же делаем акцент на Лигу наций, - приводит «ПБ» слова Гуренко. - Ну хорошо, допустим, попадем мы на чемпионат Европы. И что дальше? Заработаем денег, всем проиграем — и что? Это не решит никаких глобальных проблем. Надо заглядывать дальше».

Он считает, что лучше «постоянно быть третьими-четвертыми в группе, но собирать полные стадионы на матчи сборной»: «Нам в первую очередь нужно вернуть болельщика на трибуны. Это основная цель».