ГАИ приготовила «сюрпризы» для любителей быстро покататься

На дорогах страны во вторник, 26 марта, появятся дополнительные датчики контроля скоростных режимов.

В частности на Брестчине и Могилевщине они будут находиться в следующих местах:

08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район (215+700);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Бобруйский район, населенный пункт Ясный Лес (107+600);

08:00-19:00. Дорога Р-43, Климовичский район, населенный пункт Барсуки (26+200);

08:00-19:00. Трасса М-5, Бобруйский район (136+200);

08:00-20:00. Дорога Р-98, Каменецкий район (49+900);

08:00-20:00. Брест, улица Московская, 219;

08:00-20:00. Дорога Н-632, Кобринский район, деревня Повитье (48+800);

08:00-20:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);

08:00-20:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330).

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: