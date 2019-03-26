Рада БНР отметила вклад американцев в дело развития демократии в Беларуси

25 марта в Вашингтоне Рада БНР в честь годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики наградила медалями американских дипломатов, работавших в Беларуси, а также общественных и культурных деятелей белорусского зарубежья в знак признания их вклада в демократизацию Беларуси и защиту прав человека.

Торжественный прием, организованный Вашингтонским отделом Белорусско-Американского Объединения (БАЗА), прошел в штабе американской правозащитной организации Human Rights First. Среди гостей были представители Госдепартамента США, общественные деятели, активисты белорусской диаспоры.

Медалей Рады БНР были удостоены пятнадцать человек: бывшие послы США в Беларуси Дэвид Суорц, Кеннет Яловиц, Дэниэл Спекхард, Майкл Козак и Джордж Крол; конгрессмены Кристофер Смит и Джон Шимкус; бывший политический советник ОБСЕ Орест Дейчакивски; председатель Объединенного балтийско-американского национального комитета Карл Алтау; исследователь и эксперт по вопросам Беларуси Курт Вулхайзер; правозащитник Дэвид Креймер; дипломат и фотограф Джон Кунстадтар; политическая активистка и основатель фонда «Мы помним» Ирина Красовская; общественный деятель и экс-председатель Вашингтонского отделения БАЗА Алеся Кипель; а также переводчик Василь Сёмуха, награжденный посмертно, — за него медаль из рук ветерана белорусского движения и Зампредседателя Рады БНР Вячки Станкевича приняла дочь Алеся Сёмуха.

Орест Дейчакивски, который в эти дни работает наблюдателем на президентских выборах в Украине, направил организаторам письменное приветствие со словами: «Я рад, что у меня была возможность внести вклад в борьбу за демократическую, независимую Беларусь. Это борьба, которую стоит вести!».

Ирина Красовская посвятила награду тем, кто отдал жизнь, защищая независимость Беларуси — Анатолию Красовскому, Виктору Гончару, Юрию Захаренко и Дмитрию Завадскому.

Секретарь Рады БНР Вячеслав Бортник напомнил, что в последний раз белорусское правительство в эмиграции вручало награды друзьям Беларуси более 70-ти лет назад, теперь эта практика возобновлена.

Юбилейными медалями, выпущенными к столетию Белорусской Народной Республики, отмечены те, кто боролся за свободу и независимость Беларуси, а также прилагал усилия для популяризации страны за рубежом и способствовал ее национальным интересам: «К сожалению, в последнее время в официальном Вашингтоне и у американской общественности в целом наблюдается спад интереса к Беларуси. Это особенно печально, учитывая последние поползновения с Востока. Тем не менее, борьба за независимую и свободную Беларусь продолжается», — сказал Бортник.