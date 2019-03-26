Выпадение из окна психбольницы: прокуроры требует увеличить денежную компенсацию могилевчанке

Прокуратура опротестовала решение суда Октябрьского района Могилева, обязавшего выплатить бывшей пациентке Могилевской психиатрической больницы 2 тысячи рублей материальной компенсации моральных страданий. Надзорное ведомство требует увеличить сумму до 5 тысяч рублей.

28 февраля судья Маргарита Ларионова обязала медучреждение выплатить женщине 2 тысячи рублей в качестве компенсации моральных страданий. Бывшая пациентка психбольницы потребовала 50 тысяч рублей, обвинив медперсонал в неправильных действиях, которые привели к ее выпадению 29 июня 2016 года из окна душевой комнаты отделения, где она проходила лечение от послеродовой депрессии.

С тяжкими телесными повреждениями, множеством травм и переломов, разрывами селезенки и печени женщина была доставлена в реанимацию городской больницы скорой медицинской помощи, где две недели пролежала в коме.

Участковому милиционеру она впоследствии заявила, что выпрыгнула из окна сама и никого не винит в произошедшем, однако через год пришла к выводу, что в инциденте виноват персонал отделения, проявивший халатное отношение к служебным обязанностям. С тех пор она безрезультатно требует возбуждения уголовного дела.

Четыре медсестры отделения, в котором произошел инцидент, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Заведующей отделением Алле Утенышевой было объявлено замечание за ненадлежащий контроль лечебно-диагностического процесса.

В суд с требованием компенсации бывшая пациентка обратилась в ноябре 2018 года. Работники больницы отказались признать иск, называя его неправомерным.

Прокурор Могилева Николай Вульвач посчитал, что суд первой инстанции неправильно истолковал требования разумности и справедливости и неверно определил размер компенсации морального вреда истицы. Также суд не учел, что пострадавшая до сих пор испытывает последствия полученных в июне 2016 года травм, в частности, у нее сохраняются боли в позвоночнике и она часто простуживается.

Городской прокурор отмечает, что травмы, полученные в результате падения с третьего этажа, наступили в результате нарушения работниками медучреждения своих должностных обязанностей. Глава городской прокуратуры в своем апелляционном протесте, направленном в Могилевский облсуд, требует выплатить пострадавшей 5 тысяч рублей в качестве компенсации моральных страданий.

Кроме того, прокурор Вульвач утверждает, что судья Ларионова необоснованно уменьшила взыскиваемые с ответчика судебные расходы, определив их на уровне 1 тысячи рублей. Время, затраченное на рассмотрение иска (семь судебных заседаний в течение четырех месяцев), и большое число участников судебного процесса заставляют делать вывод о трудоемкости, трудозатратности и сложности данного дела.

«В связи с чем понесенные истцом судебные затраты на составление искового заявления и участие в судебном разбирательстве представителя истца необходимо взыскать с ответчика в полном объеме в размере 1450 рублей», — говорится в апелляционном протесте.

Жалобу на решение суда Октябрьского района Могилева планирует подать и истица. Представитель ответчика после судебного заседания отказалась отвечать на вопрос журналиста БелаПАН, будет ли обжаловано со стороны больницы данное решение.