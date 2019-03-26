Белорусский ПЕН-центр призвал власть прекратить задержание участников мирных акций

Белорусский ПЕН-центр призвал власти освободить граждан, задержанных во время празднования Дня Воли, и прекратить задержание участников мирных акций. Об готоворится в заявлении, опубликованном на сайте объединения.

Белорусский ПЕН-центр отмечает, что 25 марта в Минске было нарушено право на свободу мирных собраний и свободу выражения. Литературное объединение осуждает задержание литераторов, музыкантов и других участников мирной акции.

Вечером 25 марта в Минске было задержано 15 человек, которые вышли в центр города, чтобы отметить 101-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики.

Известные белорусские музыканты Павел Аракелян, Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич и Игорь Ворошкевич собирались дать бесплатный концерт в пешеходной зоне, на переесечении улиц Комсомольская и Революционная.

Их задержала милиция без объяснения причин. Среди задержанных также были оппозиционные политики Николай Козлов и Виталий Рымашевский.

По данным правозащитников, в отношении задержанных составили протоколы о задержании и проведении профилактической беседы, спустя несколько часов они былит отпущены.

В изоляторе временного содержания на данный момент остается Алена Толстая, которая вчера приковала себя цепью к столбу на Октябрьской площади. По информации правозащитников, в знак протеста активистка объявила в ИВС голодовку.

Под стражей также остаются активисты оппозиции Дмитрий Дашкевич и Наталья Горяко-Басалыга, которые были задержаны в Минске 24 марта. Ожидалось, что их осудят 25 марта в суде Центрального района Минска, однако этого не произошло. Не исключено, что судебные процессы пройдут сегодня.

В суде Минского района также должны судить защитника Куропат Дениса Урбановича, задержанного вечером 25 марта возле ресторана «Поедем поедим».