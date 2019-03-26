Новый скандал в белорусской армии: из части в Печах сбежал солдат — возбуждено уголовное дело

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В отношении военнослужащего срочной службы Александра Невмержицкого, проходящего службу в одной из воинских частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра в военном городке Печи (Борисов, Минская область), возбуждено уголовное дело по ст. 445 (самовольное оставление части), сообщил БелаПАН пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров.

По его словам, поиск пропавшего солдата ведется с 19 марта. «Преступление наступает через двое суток, если это просто самовольная отлучка. Командир воинской части уведомил прокурора и возбудил уголовное дело», — сказал пресс-секретарь Минобороны.

Макаров не смог однозначно ответить, был ли Невмержицкий, исходя из его личной характеристики, склонным к подобным действиям. Однако, по его словам, солдата дважды отправляли в увольнение, что характеризует его с положительной стороны.

72-й ОУЦ включает в себя шесть специализированных школ, каждая из которых считается отдельной воинской частью. Кроме школ в состав центра входят батальон охраны и обслуживания, центр технического обеспечения и батальон материального обеспечения, в которых солдаты проходят полноценную службу.
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Тэги: Печи белорусская армия Персона: Владимир Макаров Александр Невмержицкий Город: Борисов

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