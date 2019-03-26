Впервые за последние восемь лет Беларусь вышла на положительное сальдо во внешней торговле с Польшей, которое в минувшем году составило 138 млн долларов. Об этом 26 марта в Минске сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед началом белорусско-польского бизнес-форума.

Он отметил, что в структуре экспорта 47% занимает продукция нефтехимии, 25% — деревообработки. Всего поставляется продукция по 445 товарным позициям. «Мы немного прибавили по всем позициям, в том числе и металлургической», — заметил Улахович.

По его словам, товарооборот между двумя странами в 2018 году составил более 2,5 млрд долларов. «Это самый высокий показатель за последние восемь лет, хорошие и позитивные результаты», — считает руководитель палаты. Он считает вполне достижимым товарооборот и в 3 млрд долларов. «Надо к этому стремиться», — заметил Улахович.

По его мнению, успешно складывается и инвестиционное сотрудничество. За прошлый год Польша инвестировала в белорусскую экономику 450 млн долларов и заняла пятое место среди стран-партнеров по объемам инвестиций.

«Польша — важный и интересный для нас торгово-экономический партнер. Хотя есть большое поле для улучшения наших отношений. Польский экономический уклад предполагает большое участие предприятий малого и среднего бизнеса, они мобильные в том числе с точки зрения поставок белорусской продукции не только на польский, но и на рынок Европейского союза», — подчеркнул руководитель БелТПП.

Он также отметил, что активно создаются совместные предприятия в таких отраслях, как производство продуктов питания, строительство, деревообработка, финансы, торговля.

По данным Белстата, в 2018 году товарооборот Беларуси и Польши составил 2 млрд 551 млн долларов, что на 5,3% больше, чем в 2017-м, в том числе экспорт — 1 млрд 344,6 млн (+24%), импорт — 1 млрд 206,4 млн (-9,9%). Положительное для Беларуси сальдо составило 138,3 млн долларов.

За январь 2019 года товарооборот снизился на 1% до 188 млн долларов, экспорт вырос на 16,5% до 114,3 млн, импорт снизился на 19,8% до 77,3 млн. Положительное сальдо сложилось на уровне 40,6 млн долларов.