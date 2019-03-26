Средняя зарплата в столице составляет 1382 рубля

В Минске начисленная средняя зарплата в феврале 2019 года составила 1.382,1 рубля, что на 2,6 рубля, или на 0,2%, больше, чем в январе 2019 года, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

В январе 2019 года средняя зарплата составила 1379,5 рубля, что на 187,5 рубля, или на 11,9%, меньше, чем в декабре 2018 года.

Вместе с тем в целом по стране средняя номинальная начисленная заработная плата в феврале текущего года по сравнению с январем снизилась на 4 рубля (на 0,1%) и составила 977,6 рубля.

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018-го увеличилась на 8,5%.

Самую высокую зарплату в столице в феврале текущего года получили IT-специалисты. Средняя зарплата работников, деятельность которых связана с информационными технологиями, составила 4399,9 рубля.

В числе наиболее высокооплачиваемых также работники: горнодобывающей промышленности — 4018,3 рубля; воздушного транспорта — 2434,1; финансового и страхового сектора — 2108,8; химической промышленности — 1862,8; телекоммуникационной сферы — 1770,4; нефтепереработки — 1714.3; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1638,2; оптовики — 1579,4; ученые — 1367,7; энергетики — 1337 рублей.

Самая низкая зарплата в Минске была у работников библиотек, архивов, музеев (689 рублей) и социальных работников (676,8 рубля).

В феврале 2019 года в столичной промышленности средняя зарплата составила 1203,2 рубля; в строительстве — 1290,2; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1258,2; розничной торговле — 1078; образовании — 852,8. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 981,2 рубля.

Самая высокая зарплата среди регионов традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области (810,4). В Брестской области средняя зарплата составила 841,1 рубля, в Витебской — 825,2 рубля, Гомельской — 882,4 рубля, Гродненской — 831,1 рубля, Минской — 966,9 рубля.